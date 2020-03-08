شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: سنطور أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بالقاهرة الخديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تنفيذ خطة لإنقاذ وتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية أغلبها إيجار قديم تابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمنطقة وسط البلد .وجاء ذلك على هامش حضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلى، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم توقيع شريف بندارى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة وألفنادق "إيجوث" إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزاة قطاع الأعمال العام ونواف فايز ممثلاً عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل .

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر توقيع عقد تطوير فندق شبرد، أن الخطة تتضمن تطوير العقارات وبعضها بحالة مزرية وإعادتها لحالتها بحيث تعيش نحو 200 سنة أخرى، وذلك عن طريق طرح عملية التطوير للقطاع الخاص الذى لديه خبرات في هذا المجال .

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وردا على سؤال ”الخليج 365” أوضح الوزير أن الشركة الفرنسية عبارة عن استشارى للتطوير وليست منفذ، لافتا إلى أنه من المتوقع تأجير بعض العقارات كمقرات إدارية، بما يعظم عوائدها للدولة ولا سيما انها ثروة كبيرة لابد من الحفاظ عليها، وبالفعل نحن سنقوم بذلك بأنفسنا، إلا أن الأمر يحتاج إلى أموال كثيرة وتمويلات نسعى لتدبيرها، وهو ما نخطط له الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، تمتلك نسبة كبيرة من المباني بوسط القاهرة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية التى تمتلكها الشركة نحو 13 ألف وحدة سكنية.