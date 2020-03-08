شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تعيين عبده علوان قائما بأعمال رئيس البريد خلفا لعصام الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن تعيين عبده علوان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البريد فى منصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق عصام الصغير الذى تقدم باستقالته اليوم.

عبده علوان القائم باعمال رئيس البريد

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالتجديد لعصام الصغير محمد رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، تبدأ من 16 يوليو 2019.

وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.

وكانت إدارة الهيئة القومية للبريد أعلنت الانتهاء من تطبيق منظومة الرمز البريدى على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية حيث إنه تم تخصيص رقم بريدى متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المبانى على مستوى الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصرى بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة فى مجالات التوصيل والتوزيع والشحن مشيرًا إلى أن المشروع استغرق عامين من العمل الدائم على خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد على المعلومات القيمة التى تم الحصول عليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بهدف تحديد رمز بريدى لكل مجموعه من المبانى طبقًا لمعايير دولية بما يضمن سهوله الوصول إلى العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود أسماء لبعضها.