شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يبدأ اختبار منظومة الرمز البريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان البريد المصري قد انتهي من تطبيق منظومة الرمز البريدي علي مستوي الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية حيث إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني علي مستوي الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن مشيراً إلي أن المشروع استغرق عامين من العمل الدائم علي خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد علي المعلومات القيمة التي تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بهدف تحديد رمز بريدي لكل مجموعه من المباني طبقاً لمعايير دولية بما يضمن سهوله الوصول الي العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود اسماء لبعضها.

وأوضح عصام الصغير أنه تم البدء في اتاحة النظام لشركة DHL العالمية لاستخدامه في الاستعلام عن العناوين وتحديد الرمز البريدي لها مما يوفر أسهل الطرق للوصول إلي العناوين بما يضمن توفير الوقت والتكاليف ورفع مستوي الخدمة للمواطنين.

Advertisements

وأضاف عصام الصغير أن هذا النظام متبع في معظم دول العالم المتقدمة وتعتمد عليه جميع المرافق الحيوية مثل الإسعاف والإطفاء والشرطة للوصول السريع للحالات الطارئة، كما يساهم هذا النظام في نمو التجارة الالكترونية لسهولة تحديد المواقع والعناوين كما أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة تعاون البريد المصري مع الجهات المختلفة لتفعيل الرقم البريدي الجديد ليكون انطلاقة واعدة للتطبيق الفعلي لهذا المشروع الحيوي الذي يهدف الى تسهيل الوصول الى العناوين باستخدام الترميز البريدي نظراً لدقة تحديده للمواقع بدلاً من استخدام الطرق التقليدية الحالية.

ومن جانبه قال أحمد الفنجري المدير العام لشركة DHL Express Egypt نحن سعداء بهذه الخطوة الفارقة والتي ستكون بمثابة نقلة نوعية لمصر في قدرة وكفاءة شركات التوصيل باختلاف انواعها للاستدلال على العناوين بشكل أسرع وأدق بجانب المساهمة في تقليل تكلفة الشحن كما تحرص المنظومة على تسهيل عملية الفرز وتحديد المواقع في زمن قصير جدا مما يسهل على شركة DHL الوصول إلى عملائها في أسرع وقت كما اعتادوا دائما.