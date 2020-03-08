شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يوجه الشكر لمصطفى عبد الواحد الرئيس السابق لجهاز الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر للمهندس مصطفى عبد الواحد على المجهودات التى بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت فى انجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردودا إيجابيا فى تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيات الاتصالات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وكذلك فى التأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من ابرزها النجاح فى تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).

وكان الدكتور عمرو طلعت قد كشف لـ"الخليج 365"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين المهندس حسام الجمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم الاتصالات لمدة عامين، خلفا للمهندس مصطفى عبد الواحد الذى تولى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذ خمس سنوات.

وكان المهندس حسام الجمل قد شغل منصب مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام منذ 13 يناير 2019.

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الدكتور حسام الجمل و الدكتور عمرو طلعت و الدكتور مصطفى عبد الواحد

وتولى الدكتور مصطفى عبد الواحد مسؤولية الجهاز في ظروف صعبة و استطاع اصدار رخص الاتصالات الموحدة و التي تشمل الجيل الرابع للمحمول و تمكين المصرية للاتصالات من التحول لمشغل متكامل بحصولها على رخصة محمول بعد سنوات عديدة حرمت من دخول هذا القطاع، كما ساهم في استراتيجية تطوير الانترنت في مصر حتى وصلت متوسط السرعات الحالية الى 28 ميجابت/ث.

وقام عبد الواحد بالمحافظة على جودة خدمات المحمول عبر انشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات المحمول باستخدام أجهزة حديثة واطلاق اطار تنظيمى جديد لشركات المحمول، وإصداره التقارير بشكل دورى كما طبق لائحة جزاءات جودة الخدمة خلال تلك الفترة على الشركات المخالفة لمعايير جودة المحمول.

وكان عبد الواحد قد تولى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلفًا للمهندس هشام العلايلي في منتصف عام 2015، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز لشئون العمليات في الجهاز، وقد كان يشغل منصب رئيس قطاع البنية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل انتقاله الي الجهاز سنة 2006.