شكرا لقرائتكم خبر عن نواف فايز: السياحة المصرية تجذب 20% من السعوديين والخلايجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نواف فايز الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة السعودية، أن مصر من البلدان السياحية الرائعة، والتي تجذب نحو 20% من السياح السعوديين والخلايجة وبالتالي فإن فرص نمو هذا القطاع مرتفعة كثيرا.

وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش حضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلى، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم توقيع شريف بندارى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ونواف فايز ممثلاً عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل .

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وأضاف نواف فايز ردا على سؤال ”الخليج 365” إننا سننتهى من تجهيز وتطوير الفندق في غضون عامين ونصف، بالرغم من أن الأعمال قد تستغرق ما بين 3 الى 4 سنوات، موضحا أنه سيتم اختيار اسم تاريخى للفندق وشركة إدارة له مستقبلا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق .

وأوضح نواف إننا أول مرة نتعامل مع شركات قطاع الاعمال العام وسبق أن تعاملنا في إدارة فندق في مصر منذ عام 2003 في الوقت الذى تعمل الشركة في مجال الكهرباء والطاقة في السعودية ودول الخليج، موضحا أننا دخلنا مزايدة فندق شبرد وفزنا بها وهو في مكان مميز نسعى لاستغلاله بشكل جيد، بحيث يمكن وضعه على خريطة السياحة مجددا.