شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 8.32%.. هبوط 191 سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 8.32% خاسرا 621.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6846.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 12.44% خاسرا 945.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6657.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 295.7 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال، وارتفع سهمين، فيما تراجعت 191 شركة.

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وتراجعت 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.90%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 9.71%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 9.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 9.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 8.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 8.94%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.92%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 8.91%، ثم قطاع الطاقة 8.75%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 8.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 8.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.15%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 7.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 7.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 7.60%.

وجاء سهم "سافكو" على رأس القائمة الخضراء بنسبة 3.70%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 1.21%، ثم جاء سهم "بترو رابغ" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 10%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 10%

وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية ( تداول)، عن رفع تعليق تداول أسهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك بعد الإعلان عن حدث جوهرى.