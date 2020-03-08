مؤسسة النقد: استمرار عمل فروع البنوك والمصارف في القطيف

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الخليج 365 - الرياض- مع التأكيد بأخذ الاحتياطات الصحية.. نشر قبل 1 ساعة - 8:43 مساءً, 8 مارس 2020 م المناطق - الرياض ​إشارةً إلى الإعلان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 13 / 7 / 1441هـ المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتاً زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس الكورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية. تود مؤسسة النقد العربي السعودي إبلاغ العموم أنه وبعد التنسيق مع معالي وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة، فإن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التأكيد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

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