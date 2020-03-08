شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
بدأت شركة تابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة «الكيميائية» إنشاء مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية بقيمة تتجاوز مليار ريال، متوقعة بدء الإنتاج خلال النصف الأول من 2021.
وأوضحت الشركة الكيميائية السعودية في بيان أمس على موقع تداول البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية التابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل لـ (الشركة الكيميائية السعودية المحدودة)، وذلك بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.
وأفات الشركة بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفة أنه سوف يتم تمويل المشروع من خلال قروض وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية وبنوك تجارية ومصادر ذاتية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ أول التشغيل والإنتاج خلال النصف الأول من عام 2021، مبينة أن ذلك سوف يسهم إيجابا على نتائج الشركة، وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلا حال توفرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة تابعة لـ«الكيميائية» تنشئ مشروعا للمتفجرات بمليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.