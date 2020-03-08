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شركة تابعة لـ«الكيميائية» تنشئ مشروعا للمتفجرات بمليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت شركة تابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة «الكيميائية» إنشاء مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية بقيمة تتجاوز مليار ريال، متوقعة بدء الإنتاج خلال النصف الأول من 2021.

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وأوضحت الشركة الكيميائية السعودية في بيان أمس على موقع تداول البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية التابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل لـ (الشركة الكيميائية السعودية المحدودة)، وذلك بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وأفات الشركة بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفة أنه سوف يتم تمويل المشروع من خلال قروض وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية وبنوك تجارية ومصادر ذاتية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ أول التشغيل والإنتاج خلال النصف الأول من عام 2021، مبينة أن ذلك سوف يسهم إيجابا على نتائج الشركة، وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلا حال توفرها.