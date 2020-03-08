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«التحلية» تعتلي عرش إنتاج المياه المحلاة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبده حكمي - مكة المكرمة

بإنجازاتها المتواترة ومشاريعها العملاقة وأرقامها القياسية اعتلت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» عرش إنتاج المياه المحلاة في العالم، وذلك بارتكازها على قاعدة صلبة من الأهداف، وطاقات وطنية هائلة وطموحة لا تجيد التثاؤب.

وعززت «التحلية» المكانة المرموقة لها في مجالات صناعة المياه عالميا، انطلقت عبرها إلى فضاءات واسعة من الإنجازات وآفاق رحبة من التطلعات، مواكبة للنهضة التنموية الشاملة، على نحو يدعم استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وينفذ توجيهات القيادة فيما يتعلق بتعزيز الأمن المائي على أراضي المملكة ويواكب الدعم السخي لتحقيق ذلك.

«مكة» تستعرض في هذا الإصدار التوثيقي أهم الإنجازات التي تحققت في 2019، وأبرز التحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق ذلك والجهود المبذولة لتمثيل هذه المشاريع وإنجاحها، فضلا عن الجدوى والاستفادة منها مع بدء التنفيذ والتشغيل.

الريادة في إنتاج المياه المحلاة

5.6 ملايين م3 زيادة إنتاجية سجلته التحلية في يوميا كإنجاز تاريخي وقياسي في تقنية وصناعة التحلية

- لم يتحقق هذا الإنجاز طوال تاريخ محطات تحلية المياه سواء على المستوى المحلى او العالمي

2018

حققت التحلية إنجازا بحصولها على شهادة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية على التوالي كأكبر منتج للمياه في العالم

زيادة إمدادات ضيوف الرحمن

رفعت مستوى خدمات ضيوف الرحمن وإمدادات المياه لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

2 مليون متر مكعب الكميات المصدرة لمـكة المكرمة والمشاعـر المقـدسة في يـومي التروية وعرفة من المياه المحلاة وهو رقم قياسي غير مسبوق

600 ألف م3 يوميا ضختها لتعزيز منظومة نقل المياه بمنطقة مكة المكرمة وذلك بدخول خط منى (ب)

170 ألف متر مكعب سعة كل خزان من خزاني المعيصم ومشعر منى اللذين أنشاتهما لتعزيز منظومة خزن المياه بمنطقة منى والمشاعر المقدسة، وإدخال وتعبئة أحدهما بوقت قياسي (6 شهور) خلال الحج

%58 زيادة الضخ التي شهدها غرب المدينة المنورة ليصل إلى 43 ألف م3 يوميا وذلك عن طريق استبدال تفريعة العزيزية وزيادة معـدل الخزن في أنظمة نـقــل مياه ينبع المدينة المنورة بنسبة (22%)

محطات التحلية والكهرباء والخزانات

2.081 مليون م3 يوميا مجموع إنتاجها من محطات التحلية والكهرباء

538 ألف م3 يوميا السعة التصميمية لوحدة التبخير متعددة المراحل (MED )

470 ألف م3 إنتاج المياه بمنطقة المدينة المنورة عن طريق دخول محطة ينبع المرحلة الثالثة عبر خمس وحدات تحلية

1.02 مليون م3 و2,400 ميجاوات في اليوم تنتجه محطة التحلية برأس الخير

40 ألف م3 الطاقة الإنتاجية يوميا لمحطة الشعيبة بالتناضح العكسي المرحلة الرابعة

100 % نسبة الأعمال التشغيلية التي حققتها محطة تنقية مياه السدود بسد وادي حلي

الخزانات الاستراتيجية

860 ألف م3 يوميا مجموع كمية الخزن الاستراتيجي

8 خزانات استراتيجية أنشئت في أبها بسعة 30 ألف م3 لكل خزان

5 خزانات استراتيجية في مشروع خزانات الشعيبة المرحلة الرابعة بسعة 140 ألف م3 لكل خزان نفذ منها اثنان

170 ألف م3 للخزان الاستراتيجي الجديد في مشعر منى في وقت قياسي بلغ 6 شهور فقط

خدمات المياه بالأحساء

تأمين إمدادات مصادر الموارد المائية ورفع تغطية خدمات المياه للمواطنين

توفير وتوصيل المياه المحلاة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الطلب المتزايد على المياه

350 ألف متر كعب يوميا سعة خط تغذية الهفوف في الذي أنجز وقت قياسي خلال 7 أشهر فقط

الضخ المبكر لمحطة نيوم

50,500

م3 يوميا الطاقة الإنتاجية للضخ المبكر يوميا خلال فترة قياسية تصل إلى 7 أشهر من بدء المشروع

125

ألف م3 الطاقة الإنتاجية لزيادة الضخ الكامل يوميا في الربع الأول من العام الحالي

تلبية احتياج تبوك من المياه

%100

نسبة تعزيز كميات المياه المحلاة المنتجة للاستفادة من المحطات الصغيرة الموجودة في الخفجي بعد تشغيل محطة الخفجي الجديدة

5000

م3 يوميا السعة الإنتاجية لمشروع تركيب وتشغيل وحدات متنقلة في محطة تحلية حقل

- تشغيل وحدات متنقلة في محطة تحلية ضبا بسعة إنتاجية تصل إلى 5000 م3 يوميا

- تشغيل وحدات متنقلة في محطة تحلية الوجه بسعة إنتاجية تصل إلى 5000 متر يوميا

خطوط محافظتي المهد والحناكية

14.4

ألف م3 يوميا طاقة ضخ تشغيل خط محافظة المهد

6000

م3 يوميا طاقة ضخ خط محافظة الحناكية

تقنية صفر رجيع ملحي

تدعم توجهات المملكة في الحفاظ على البيئة

نجحت المؤسسة في تطبيقها للمرة الأولى في العالم للاستفادة الكاملة من مياه الرجيع الملحي بعد استخلاص الأملاح والمعادن

تتيح استخلاص المحلول الملحي المركز بنسبة 25% واستخدامه في صناعة البتروكيماويات بالجبيل الصناعية

ساهمت في تحقيق الريادة العالمية كون المؤسسة أول جهة عالمية قادرة على استخلاص المحلول الملحي من مياه البحر

تسجيل 4 براءات اختراع في مجال صفر رجيع ملحي

903 ملايين ريال دخل مالي متوقع تحقيقه سنويا

الماغنيسيوم والمعادن

- استخلاص الماغنيسيوم والمعادن ذات الجدوى الاقتصادية وإضافة عنصر الماغنيسيوم في المياه المنتجة لمياه التحلية يرفع جودة نوعية المياه لتنعكس إيجابا على صحة المستهلكين

- الماغنسيوم المستخلص في صورة مادة سيستخدم في الصناعات الثقيلة والدقيقة والطبية وسيتعزز ذلك بإنتاج العناصر الأخرى مثل (برومين، كالسيوم، سلفيت)

- 1.3 مليار ريال دخل مالي متوقع سنويا

%15

نسبة الإنجاز في مشروع محطة الشعيبة يستكمل بداية أبريل المقبل

2021

يجري العمل على استخلاص المعادن بالشراكة مع نيوم للبدء في دراسة أفضل الطرق لاستخلاص العناصر وتصديرها إلى الخارج

خفض استهلاك الكيماويات في المحطات

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%15

مقدار خفض استهلاك المواد الكيماوية ويجري العمل على خفض الاستهلاك إلى 70 %

70

مليون ريال وفورات سنويا

يجعل محطات التحلية صديقة للبيئة ( RO Green ) مما يحافظ على البيئة البحرية

بنهاية 2020 يتحقق الوصول إلى خفض بمقدار 70% في المواد الكيميائية

استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاج

حققت محطة رأس الخير وفرا في حرق الوقود بكمية 3200 Million SCF/Year

يوفر 160 مليون ريال سنويا = (برميل بترول مكافئ)

%20

نسبة الإنجاز في محطة رأس الخير ويتوقع استكمال ورفع الكفاءة بخفض استهلاك الوقود بنهاية 2020

وفى مجال رفع إنتاج المياه بالمحطة تم:

114,000

زيادة محققة يوميا بالمحطة، مما سينتج عنه وفورات سنويا بمقدار 66 مليون ريال

%10

نسبة إنجاز استكمال جميع المتطلبات المتوفرة (المالية والقانونية) وسيبدأ الإنتاج الفعلي مايو 2020

إيقاف استخدام وقود الديزل

300

مليون ريال سنويا وفورات في خفض استهلاك الوقود

زاد إنتاج المياه لمدن ( ضباء، الوجه، أملج، حقل، الليث، القنفذة، فرسان، رابغ) بإنشاء محطات تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي

قدرت وفورات الديزل بنحو 1,40 مليون برميل مكافئ سنويا

خفض استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية

يحقق وفورات بنحو 13 مليار ريال خلال عشر سنوات

أخرجت المؤسسة محطتي جدة المرحلة الرابعة والخفجي المرحلة الأولى من الخدمة لتحقيق الاستدامة البيئية

إخراج محطة جدة من الخدمة في نهاية الربع الثالث من 2019

إخراج محطة الخفجي من الخدمة في نهاية 2018

محطة ينبع والتحول للغاز الجاف

52

مليار ريال وفورات في خفض استهلاك الوقود خلال عشر سنوات

استبدلت المؤسسة محطة ينبع المرحلة الثالثة من زيت الوقود السائل إلى الغاز الجاف

128

مليار ريال يتوقع تحقيقها وفورات خلال العمر التشغيلي للمحطة (30 سنة)

تحقيق الالتزام البيئي من خلال استخدام الغاز الجاف

190

مليون ريال خفض تكاليف التشغيل والصيانة خلال العمر التشغيلي للمحطة

وافقت وزارة الطاقة على تخصيص الغاز الجاف

رفع كفاءة عمليات الشراء

237 مليون ريال وفر مالي من خـلال (تـخطيـط الاحـتياج – المفـوضـات – توفير المـصادر البـديـلـة )

خفض قيمة المخزون من 2,268 مليار ريال إلى 2,169 مليار ريال مقارنة بقيمة المخزون للعام الماضي

تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة زيادة موثوقية المحطات وأنظمة نقل المياه بالمؤسسة

التوقيع على عقود تأمين المحركات الكهربائية الاحتياطية والبديلة للمحطات وأنظمة النقل، وذلك من مصادر بديلة وبقيمة مضافة عالية

تحقيق وفورات مالية تقدر بـ 77 مليون ريال

ارتفاع مستوى خدمات ما بعد البيع والدعم وتعزيز توطين الصناعة من خلال وعد المصنع بإنشاء مصنع في المملكة

رفع نسبة المحتوى المحلى 47%

تطبيق نظام المشتريات الحكومية الجديدة لزيادة وزن المحتوى المحلي في المنافسات

تحديد أهم 5 فرص استثمارية لزيادة نسبة المحتوى المحلي

تحديد قائمة إلزامية بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية

التحول التقني والخدمات الالكترونية

زيادة عدد الخدمات الالكترونية المعتمدة من موقع مرصد التابع لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) إلى 9 خدمات رئيسية تحققت معها آثار اقتصادية وتنموية في مقدمتها:

تسهيل وصول المستفيدين لخدمات المؤسسة تعزيز العمل المؤسسي رفع مستوى الشفافية في الإجراءات تقييم مدى التقدم في المؤسسة عبر مسار الخدمات الالكترونية بشكل صحيح ودقيق التوافق مع التوجهات الدولية لتقييم الحكومة الالكترونية في العالم

ارتفاع مؤشر نضج الخدمات الالكترونية الخاص بالمؤسسة لموقع مرصد التابع لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) إلى 66%

رفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال

رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية ( Online Services Index) وهو أحد مؤشرات الأمم المتحدة في تطور الحكومة الالكترونية

تحسين كفاءة استخدام الأصول

مبادرة تحسين كفاءة استخدام الأصول لمحطات المؤسسة (الشعيبة2 - ينبع2 - الخبر2) لزيادة إنتاجية المياه وزيادة كفاءة استخدام الوقود

استبدال المحطات الحرارية إلى محطات تعمل بتقنية التناضح العكسي والاستفادة من الأصول الحالية للمحطات لخفض التكاليف

تحقيق وفورات في خفض استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية تقدر بـنحو 43 مليار ريال خلال عشر سنوات

ضمان أمن واستمرار إمداد المياه لمناطق (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الشرقية)

زيادة الالتزام البيئي وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب بنسبة 40% مقارنة بالوضع الحالي

الانتهاء من الدراسة الاقتصادية للمشاريع وبانتظار الرفع للمقام السامي للموافقة

يتوقع أن يبدأ تشغيل المحطات في 2022.

خطوط النقل في الساحلين

1 الساحل الغربي

2,626 كيلو متر مجموع الأطوال التي أسهمت فيها جهود المؤسسة والسعات التصميمية 3,484 مليون م3 باليوم

960 كيلو متر طول خطوط نقل مياه الشقيق بالمرحلة الثانية وسعة 261 ألف م3 وتنفيذ خطوط نقل مياه الليث بطول 96 كلم

224 كيلو متر تنفيذ نظام نقل مياه الطائف - الباحة وسعة 80 ألف م3

570 ألف متر مكعب يوميا السعة التصديرية لتشغيل نظام نقل مياه منى ( ب) واستخدامه في موسم حج 1440هـ

المحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه لحالات الطوارئ.

2 الساحل الشرقي

932 كيلو متر طول خط أنابيب (راس الخير - الرياض ) ( ج. د ) وسعة 900 ألف م3

121 كيلو متر طول خط نقل مياه (رأس الخير ~ حفر الباطن ) وسعة 100 ألف م3

43 كيلو متر طول نقل الغاز الطبيعي من بقيق إلى محطات التحلية بالخبر

- الانتهاء من تنفيذ مشروع خط مركز الملك سلمان للحرب الجبلية ومشروع خطوط التغذية الجديدة الرياض

الاستفادة المستدامة للموارد المائية

- سعت المؤسسة لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية وتحقيق آثار اقتصادية وتنموية من خلال تأمين إمدادات مصادر الموارد المائية ورفع سعة الخزن الاستراتيجي

- تحسين إدارة التوزيع والفاقد برفع تغطية خدمات المياه والتوسع في الخدمات الرقمية

- مواجهة الطلب المتزايد على الماء وتوفير وتوصيل ورفع سعة الخزن الاستراتيجي للمياه المحلاة لخدمة العديد من المحافظات ومدن المملكة

التعاون التقني والشراكات الاستراتيجية

وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع هيئة المرافق السنغافورية (PUB) للتعاون التقني، وذلك للاستفادة من الخبرات لدى هيئة المرافق السنغافورية في مراجعة مشاريع المؤسسة والتنسيق بين قطاع المشروعات إبرام اتفاقية مشروع ميغاطن الياباني مع منظمة الطاقة المتجددة (النيدو) اليابانية للإسهام في الاستخدام الفعال للطاقة وحماية البيئة في المملكة عن طريق:

تطبيق التناضح العكسي لتحلية مياه البحر الموفر للطاقة في محطة نموذجية بسعة ( 10,000 م3 / يوم ) في أملج

خفض التكاليف على المؤسسة عن طريق تحمل منظمة الطاقة المتجددة (النيدو) تكاليف التقنيات الجديدة التي تقدر بـ20 مليون دولار ) باستخدام تقنيات جديدة