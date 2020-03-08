«التحلية» تعتلي عرش إنتاج المياه المحلاة في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبده حكمي - مكة المكرمة
بإنجازاتها المتواترة ومشاريعها العملاقة وأرقامها القياسية اعتلت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» عرش إنتاج المياه المحلاة في العالم، وذلك بارتكازها على قاعدة صلبة من الأهداف، وطاقات وطنية هائلة وطموحة لا تجيد التثاؤب.
وعززت «التحلية» المكانة المرموقة لها في مجالات صناعة المياه عالميا، انطلقت عبرها إلى فضاءات واسعة من الإنجازات وآفاق رحبة من التطلعات، مواكبة للنهضة التنموية الشاملة، على نحو يدعم استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وينفذ توجيهات القيادة فيما يتعلق بتعزيز الأمن المائي على أراضي المملكة ويواكب الدعم السخي لتحقيق ذلك.
«مكة» تستعرض في هذا الإصدار التوثيقي أهم الإنجازات التي تحققت في 2019، وأبرز التحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق ذلك والجهود المبذولة لتمثيل هذه المشاريع وإنجاحها، فضلا عن الجدوى والاستفادة منها مع بدء التنفيذ والتشغيل.
الريادة في إنتاج المياه المحلاة
- 5.6 ملايين م3 زيادة إنتاجية سجلته التحلية في يوميا كإنجاز تاريخي وقياسي في تقنية وصناعة التحلية
- - لم يتحقق هذا الإنجاز طوال تاريخ محطات تحلية المياه سواء على المستوى المحلى او العالمي
2018
- حققت التحلية إنجازا بحصولها على شهادة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية على التوالي كأكبر منتج للمياه في العالم
زيادة إمدادات ضيوف الرحمن
رفعت مستوى خدمات ضيوف الرحمن وإمدادات المياه لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
- 2 مليون متر مكعب الكميات المصدرة لمـكة المكرمة والمشاعـر المقـدسة في يـومي التروية وعرفة من المياه المحلاة وهو رقم قياسي غير مسبوق
- 600 ألف م3 يوميا ضختها لتعزيز منظومة نقل المياه بمنطقة مكة المكرمة وذلك بدخول خط منى (ب)
- 170 ألف متر مكعب سعة كل خزان من خزاني المعيصم ومشعر منى اللذين أنشاتهما لتعزيز منظومة خزن المياه بمنطقة منى والمشاعر المقدسة، وإدخال وتعبئة أحدهما بوقت قياسي (6 شهور) خلال الحج
- %58 زيادة الضخ التي شهدها غرب المدينة المنورة ليصل إلى 43 ألف م3 يوميا وذلك عن طريق استبدال تفريعة العزيزية وزيادة معـدل الخزن في أنظمة نـقــل مياه ينبع المدينة المنورة بنسبة (22%)
محطات التحلية والكهرباء والخزانات
- 2.081 مليون م3 يوميا مجموع إنتاجها من محطات التحلية والكهرباء
- 538 ألف م3 يوميا السعة التصميمية لوحدة التبخير متعددة المراحل (MED )
- 470 ألف م3 إنتاج المياه بمنطقة المدينة المنورة عن طريق دخول محطة ينبع المرحلة الثالثة عبر خمس وحدات تحلية
- 1.02 مليون م3 و2,400 ميجاوات في اليوم تنتجه محطة التحلية برأس الخير
- 40 ألف م3 الطاقة الإنتاجية يوميا لمحطة الشعيبة بالتناضح العكسي المرحلة الرابعة
- 100 % نسبة الأعمال التشغيلية التي حققتها محطة تنقية مياه السدود بسد وادي حلي
الخزانات الاستراتيجية
- 860 ألف م3 يوميا مجموع كمية الخزن الاستراتيجي
- 8 خزانات استراتيجية أنشئت في أبها بسعة 30 ألف م3 لكل خزان
- 5 خزانات استراتيجية في مشروع خزانات الشعيبة المرحلة الرابعة بسعة 140 ألف م3 لكل خزان نفذ منها اثنان
- 170 ألف م3 للخزان الاستراتيجي الجديد في مشعر منى في وقت قياسي بلغ 6 شهور فقط
خدمات المياه بالأحساء
- تأمين إمدادات مصادر الموارد المائية ورفع تغطية خدمات المياه للمواطنين
- توفير وتوصيل المياه المحلاة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الطلب المتزايد على المياه
- 350 ألف متر كعب يوميا سعة خط تغذية الهفوف في الذي أنجز وقت قياسي خلال 7 أشهر فقط
الضخ المبكر لمحطة نيوم
50,500
- م3 يوميا الطاقة الإنتاجية للضخ المبكر يوميا خلال فترة قياسية تصل إلى 7 أشهر من بدء المشروع
125
- ألف م3 الطاقة الإنتاجية لزيادة الضخ الكامل يوميا في الربع الأول من العام الحالي
تلبية احتياج تبوك من المياه
%100
- نسبة تعزيز كميات المياه المحلاة المنتجة للاستفادة من المحطات الصغيرة الموجودة في الخفجي بعد تشغيل محطة الخفجي الجديدة
5000
- م3 يوميا السعة الإنتاجية لمشروع تركيب وتشغيل وحدات متنقلة في محطة تحلية حقل
- - تشغيل وحدات متنقلة في محطة تحلية ضبا بسعة إنتاجية تصل إلى 5000 م3 يوميا
- - تشغيل وحدات متنقلة في محطة تحلية الوجه بسعة إنتاجية تصل إلى 5000 متر يوميا
خطوط محافظتي المهد والحناكية
14.4
- ألف م3 يوميا طاقة ضخ تشغيل خط محافظة المهد
6000
- م3 يوميا طاقة ضخ خط محافظة الحناكية
تقنية صفر رجيع ملحي
- تدعم توجهات المملكة في الحفاظ على البيئة
- نجحت المؤسسة في تطبيقها للمرة الأولى في العالم للاستفادة الكاملة من مياه الرجيع الملحي بعد استخلاص الأملاح والمعادن
- تتيح استخلاص المحلول الملحي المركز بنسبة 25% واستخدامه في صناعة البتروكيماويات بالجبيل الصناعية
- ساهمت في تحقيق الريادة العالمية كون المؤسسة أول جهة عالمية قادرة على استخلاص المحلول الملحي من مياه البحر
- تسجيل 4 براءات اختراع في مجال صفر رجيع ملحي
- 903 ملايين ريال دخل مالي متوقع تحقيقه سنويا
الماغنيسيوم والمعادن
- - استخلاص الماغنيسيوم والمعادن ذات الجدوى الاقتصادية وإضافة عنصر الماغنيسيوم في المياه المنتجة لمياه التحلية يرفع جودة نوعية المياه لتنعكس إيجابا على صحة المستهلكين
- - الماغنسيوم المستخلص في صورة مادة سيستخدم في الصناعات الثقيلة والدقيقة والطبية وسيتعزز ذلك بإنتاج العناصر الأخرى مثل (برومين، كالسيوم، سلفيت)
- - 1.3 مليار ريال دخل مالي متوقع سنويا
%15
- نسبة الإنجاز في مشروع محطة الشعيبة يستكمل بداية أبريل المقبل
2021
- يجري العمل على استخلاص المعادن بالشراكة مع نيوم للبدء في دراسة أفضل الطرق لاستخلاص العناصر وتصديرها إلى الخارج
خفض استهلاك الكيماويات في المحطات
%15
- مقدار خفض استهلاك المواد الكيماوية ويجري العمل على خفض الاستهلاك إلى 70 %
70
- مليون ريال وفورات سنويا
- يجعل محطات التحلية صديقة للبيئة ( RO Green ) مما يحافظ على البيئة البحرية
- بنهاية 2020 يتحقق الوصول إلى خفض بمقدار 70% في المواد الكيميائية
استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاج
- حققت محطة رأس الخير وفرا في حرق الوقود بكمية 3200 Million SCF/Year
- يوفر 160 مليون ريال سنويا = (برميل بترول مكافئ)
%20
- نسبة الإنجاز في محطة رأس الخير ويتوقع استكمال ورفع الكفاءة بخفض استهلاك الوقود بنهاية 2020
وفى مجال رفع إنتاج المياه بالمحطة تم:
114,000
- زيادة محققة يوميا بالمحطة، مما سينتج عنه وفورات سنويا بمقدار 66 مليون ريال
%10
- نسبة إنجاز استكمال جميع المتطلبات المتوفرة (المالية والقانونية) وسيبدأ الإنتاج الفعلي مايو 2020
إيقاف استخدام وقود الديزل
300
- مليون ريال سنويا وفورات في خفض استهلاك الوقود
- زاد إنتاج المياه لمدن ( ضباء، الوجه، أملج، حقل، الليث، القنفذة، فرسان، رابغ) بإنشاء محطات تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي
- قدرت وفورات الديزل بنحو 1,40 مليون برميل مكافئ سنويا
خفض استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية
- يحقق وفورات بنحو 13 مليار ريال خلال عشر سنوات
- أخرجت المؤسسة محطتي جدة المرحلة الرابعة والخفجي المرحلة الأولى من الخدمة لتحقيق الاستدامة البيئية
- إخراج محطة جدة من الخدمة في نهاية الربع الثالث من 2019
- إخراج محطة الخفجي من الخدمة في نهاية 2018
محطة ينبع والتحول للغاز الجاف
52
- مليار ريال وفورات في خفض استهلاك الوقود خلال عشر سنوات
- استبدلت المؤسسة محطة ينبع المرحلة الثالثة من زيت الوقود السائل إلى الغاز الجاف
128
- مليار ريال يتوقع تحقيقها وفورات خلال العمر التشغيلي للمحطة (30 سنة)
- تحقيق الالتزام البيئي من خلال استخدام الغاز الجاف
190
- مليون ريال خفض تكاليف التشغيل والصيانة خلال العمر التشغيلي للمحطة
- وافقت وزارة الطاقة على تخصيص الغاز الجاف
رفع كفاءة عمليات الشراء
- 237 مليون ريال وفر مالي من خـلال (تـخطيـط الاحـتياج – المفـوضـات – توفير المـصادر البـديـلـة )
- خفض قيمة المخزون من 2,268 مليار ريال إلى 2,169 مليار ريال مقارنة بقيمة المخزون للعام الماضي
- تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة زيادة موثوقية المحطات وأنظمة نقل المياه بالمؤسسة
- التوقيع على عقود تأمين المحركات الكهربائية الاحتياطية والبديلة للمحطات وأنظمة النقل، وذلك من مصادر بديلة وبقيمة مضافة عالية
- تحقيق وفورات مالية تقدر بـ 77 مليون ريال
- ارتفاع مستوى خدمات ما بعد البيع والدعم وتعزيز توطين الصناعة من خلال وعد المصنع بإنشاء مصنع في المملكة
رفع نسبة المحتوى المحلى 47%
- تطبيق نظام المشتريات الحكومية الجديدة لزيادة وزن المحتوى المحلي في المنافسات
- تحديد أهم 5 فرص استثمارية لزيادة نسبة المحتوى المحلي
- تحديد قائمة إلزامية بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية
التحول التقني والخدمات الالكترونية
- زيادة عدد الخدمات الالكترونية المعتمدة من موقع مرصد التابع لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) إلى 9 خدمات رئيسية تحققت معها آثار اقتصادية وتنموية في مقدمتها:
- تسهيل وصول المستفيدين لخدمات المؤسسة
- تعزيز العمل المؤسسي
- رفع مستوى الشفافية في الإجراءات
- تقييم مدى التقدم في المؤسسة عبر مسار الخدمات الالكترونية بشكل صحيح ودقيق
- التوافق مع التوجهات الدولية لتقييم الحكومة الالكترونية في العالم
- ارتفاع مؤشر نضج الخدمات الالكترونية الخاص بالمؤسسة لموقع مرصد التابع لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) إلى 66%
- رفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال
- رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية ( Online Services Index) وهو أحد مؤشرات الأمم المتحدة في تطور الحكومة الالكترونية
تحسين كفاءة استخدام الأصول
- مبادرة تحسين كفاءة استخدام الأصول لمحطات المؤسسة (الشعيبة2 - ينبع2 - الخبر2) لزيادة إنتاجية المياه وزيادة كفاءة استخدام الوقود
- استبدال المحطات الحرارية إلى محطات تعمل بتقنية التناضح العكسي والاستفادة من الأصول الحالية للمحطات لخفض التكاليف
- تحقيق وفورات في خفض استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية تقدر بـنحو 43 مليار ريال خلال عشر سنوات
- ضمان أمن واستمرار إمداد المياه لمناطق (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الشرقية)
- زيادة الالتزام البيئي وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب بنسبة 40% مقارنة بالوضع الحالي
- الانتهاء من الدراسة الاقتصادية للمشاريع وبانتظار الرفع للمقام السامي للموافقة
- يتوقع أن يبدأ تشغيل المحطات في 2022.
خطوط النقل في الساحلين
1 الساحل الغربي
- 2,626 كيلو متر مجموع الأطوال التي أسهمت فيها جهود المؤسسة والسعات التصميمية 3,484 مليون م3 باليوم
- 960 كيلو متر طول خطوط نقل مياه الشقيق بالمرحلة الثانية وسعة 261 ألف م3 وتنفيذ خطوط نقل مياه الليث بطول 96 كلم
- 224 كيلو متر تنفيذ نظام نقل مياه الطائف - الباحة وسعة 80 ألف م3
- 570 ألف متر مكعب يوميا السعة التصديرية لتشغيل نظام نقل مياه منى ( ب) واستخدامه في موسم حج 1440هـ
المحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه لحالات الطوارئ.
2 الساحل الشرقي
- 932 كيلو متر طول خط أنابيب (راس الخير - الرياض ) ( ج. د ) وسعة 900 ألف م3
- 121 كيلو متر طول خط نقل مياه (رأس الخير ~ حفر الباطن ) وسعة 100 ألف م3
- 43 كيلو متر طول نقل الغاز الطبيعي من بقيق إلى محطات التحلية بالخبر
- الانتهاء من تنفيذ مشروع خط مركز الملك سلمان للحرب الجبلية ومشروع خطوط التغذية الجديدة الرياض
الاستفادة المستدامة للموارد المائية
- - سعت المؤسسة لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية وتحقيق آثار اقتصادية وتنموية من خلال تأمين إمدادات مصادر الموارد المائية ورفع سعة الخزن الاستراتيجي
- - تحسين إدارة التوزيع والفاقد برفع تغطية خدمات المياه والتوسع في الخدمات الرقمية
- - مواجهة الطلب المتزايد على الماء وتوفير وتوصيل ورفع سعة الخزن الاستراتيجي للمياه المحلاة لخدمة العديد من المحافظات ومدن المملكة
التعاون التقني والشراكات الاستراتيجية
- وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع هيئة المرافق السنغافورية (PUB) للتعاون التقني، وذلك للاستفادة من الخبرات لدى هيئة المرافق السنغافورية في مراجعة مشاريع المؤسسة والتنسيق بين قطاع المشروعات
- إبرام اتفاقية مشروع ميغاطن الياباني مع منظمة الطاقة المتجددة (النيدو) اليابانية للإسهام في الاستخدام الفعال للطاقة وحماية البيئة في المملكة عن طريق:
- تطبيق التناضح العكسي لتحلية مياه البحر الموفر للطاقة في محطة نموذجية بسعة ( 10,000 م3 / يوم ) في أملج
- خفض التكاليف على المؤسسة عن طريق تحمل منظمة الطاقة المتجددة (النيدو) تكاليف التقنيات الجديدة التي تقدر بـ20 مليون دولار ) باستخدام تقنيات جديدة
- توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وشركة مصدر الإماراتية لتبادل التعاون في مشروعات البحث والتطوير المشتركة بالتركيز على تحلية مياه البحر من خلال التقنيات القائمة على استخدام الطاقة النظيفة
- برامج تعليم وتدريب متطور لصالح المؤسسة في مجالات الطاقة النظيفة
- إعداد مذكرة تفاهم بين المؤسسة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة الوطني بالصين لتنفيذ مشاريع تحالفية في مجال تحلية المياه بالتناضح العكسي وتقنيات التبخير بطريقة التأثير المتعدد وتطوير تقنيات جديدة لتحلية مياه البحر
- أبحاث مشتركة وتدريب العاملين وتبادل الخبرات والمعارف داخليا
- تواصل التعاون مع الجامعات السعودية (جامعة تبوك/ جامعة الطائف/ جامعة الفيصل)، وذلك في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.