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الزامل يفتتح مصنعا للمنتجات البلاستيكية الطبية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، مصنع شركة «سدانة» الدوائية للمنتجات البلاستيكية والمتخصصة في إنتاج وصلات وإبر الغسيل الكلوي، وأكياس الدرينج، ووصلات نقل المحاليل والدم وغيرها من المنتجات البلاستيكية الطبية، حيث تبلغ مساحة المصنع 9.600 م2.

وزار الزامل المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة، حيث استمع إلى عرض مفصل حول خطط التطوير المستقبلية، وما تقدمه المدن الثلاث للإسهام في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية بالمنطقة الغربية.

وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم أن «مدن» وقعت عقد تخصيص إنشاء مصنع طبي للصناعات الطبية البيولوجية مع شركة التميز الوقائي الصناعية لإقامة مشروع متخصص في إنتاج الأدوية البيولوجية على مساحة 33,433 م2 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وذكر أن «البيئة الاستثمارية بمدننا الصناعية مواكبة لمتطلبات شركائنا بالقطاع الخاص، حيث تتميز بمنظومة خدمات مساندة ولوجستية متكاملة في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وطبقا للمبادرات المسند تنفيذها إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)».

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بدوره نوه مؤسس ومدير عام شركة التميز الوقائي الصناعية الدكتور خالد كراش بالدعم الذي تحظى به المشاريع الصناعية النوعية من قبل منظومة الصناعة ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشيدا بدور «مدن» في توفير المناخ الصناعي المميز من خلال البنية التحتية المتكاملة والخدمات الالكترونية للشركاء الصناعيين والحزم التحفيزية التي تقدمها بالتعاون مع الجهات التمويلية لتمكين الصناعة والصناعيين والنهوض بالقطاع الصناعي.

المدينة الأولى:

التدشين عام 1971

المساحة 12 مليون م²

مطورة بالكامل

تضم 1,059 عقدا صناعيا وخدميا

المدينة الثانية:

التدشين عام 2009

المساحة 8 ملايين م²

مطورة بالكامل

تحتضن 275 عقدا صناعيا وخدميا

المدينة الثالثة:

التدشين عام 2012

المساحة 80 مليون م²

المطور 24 مليون م²

تشمل 539 عقدا صناعيا وخدميا

واحة مدن بجدة