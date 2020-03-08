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60 فرصة سوقية مرتبطة بتحقيق الأهداف العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يفتح تحقيق الأهداف العالمية الباب لفرص سوقية بقيمة 12 تريليون دولار ضمن الأنظمة الاقتصادية الأربعة وهي الأغذية والزراعة، المدن، الطاقة والمواد، وأخيرا الصحة والرفاهية، حيث تمثل هذه الأنظمة 60% من حجم الاقتصاد الحقيقي، وهي هامة من أجل تحقيق الأهداف العالمية وذلك بحسب موقع لجنة الأعمال والتنمية المستدامة. الفرص السوقية في مجال الأغذية والزراعة 1 تقليل هدر الطعام في سلسلة القيمة 2 خدمات أنظمة الغابات البيئة 3 أسواق أغذية أصحاب الدخل المنخفض 4 تقليل هدر الطعام من قبل المستهلكين 5 إعادة تركيب بنية المنتجات الغذائية 6 التكنولوجيا في المزارع الكبيرة 7 تغيير النظام الغذائي 8 الاستزراع المائي المستدام 9 تقنيات مزارع الملاك 10 نظام الري على نطاق صغير 11 استصلاح الأراضي المتدهورة 12 الحد من نفايات التعبئة والتغليف 13 التكثيف المستدام للمواشي 14 الزراعة الحضرية الفرص السوقية في مجال المدن 1 الإسكان بأسعار معقولة 2 كفاءة استهلاك الطاقة - المباني 3 المركبات الكهربائية والهجينة 4 المواصلات العامة في المناطق الحضرية 5 مشاركة السيارات 6 معدات سلامة الطرق 7 المركبات ذاتية القيادة 8 كفاءة استهلاك الوقود في المركبات 9 بناء المدن المرنة 10 تسرب المياه العمومية 11 السياحة الثقافية 12 العدادات الذكية 13 البنية التحتية للمياه والصرف الصحي 14 المكاتب المشتركة 15 المباني الخشبية Advertisements 16 المباني القياسية المتينة. الفرص السوقية في مجال الطاقة والموارد 1 النماذج الدائرية - السيارات 2 التوسع في المصادر المتجددة 3 النماذج الدائرية - الأجهزة 4 النماذج الدائرية - الالكترونيات 5 كفاءة استهلاك الطاقة - الصناعات غير المعتمدة على الطاقة بكثافة 6 أنظمة تخزين الطاقة 7 استعادة الموارد 8 كفاءة الاستخدام النهائي للفوالذ 9 كفاءة استهلاك الطاقة - الصناعات المعتمدة على الطاقة بكثافة 10 احتجاز وتخزين الكربون 11 الوصول للطاقة 12 المواد الكيميائية الخضراء (صديقة البيئة) 13 صناعة الإضافات 14 المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية 15 البنية التحتية التشاركية 16 إعادة تأهيل أراضي المناجم 17 ربط الشبكات الفرص السوقية في مجال الصحة والرفاه 1 دارة المخاطر كمجموعات متشابهة ( للتخفيف من آثارها ) 2 مراقبة المرضى عن بعد 3 الرعاية الصحية عن بعد 4 علم الجينوم المتقدم 5 خدمات الأنشطة 6 الكشف عن الأدوية المزيفة 7 مكافحة التبغ 8 برامج إدارة الوزن 9 تطوير إدارة الأمراض 10 السجلات الطبية الالكترونية 11 تحسين صحة الأمومة والطفولة 12 التدريب على الرعاية الصحية 13 الجراحة منخفضة التكلفة.



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