شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "بتروكيم توقع اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 3 مليار ريال مع "سامبا" وبنك "الرياض" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن توقيع شركتها التابعة "السعودية للبوليمرات" اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 3 مليار ريال مع كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض.

وقالت بتروكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن مدة التمويل ستكون أربع سنوات تسدد على 8 أقساط، بشكل نصف سنوية، تبدأ من يونيو 2020 وتنتهي في ديسمبر 2023.

وسبق أن حصلت الشركة التابعة على القرض الأصلي قبل إنشاء المشروع، والذي ترتب عليه العديد من الشروط، ومن أهم تلك الشروط احتجاز مبالغ نقدية كضمان لتسديد القرض.

ونظراً لانتظام أعمال الشركة التابعة التشغيلية، وتحسن قدرتها المالية، وسداد الجزء الأكبر من القرض، فقد رأت الشركة إعادة تمويل القرض الأصلي للحصول على شروط تمويلية أفضل، حيث استطاعت الشركة استخدام المبالغ المحتجزة بقيمة 1.8 مليار ريال لسداد جزء من قيمة القرض الأصلي، وساهم ذلك بتخفيض إجمالي قيمة التمويل الجديد.

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كذلك تستهدف الشركة تخفيف القيود على توزيعات الشركة التابعة مستقبلاً، علماً أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة توزيعات أرباح إضافية من بتروكيم في المدى القريب.

وأشارت الشركة إلى أن القرض الأصلي بلغ 13.5 مليار ريال، مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، و19 بنكاً تجارياً، 9 منها محلية، وبدأ التسديد في عام 2013، وينتهي سداد كامل القرض في نهاية 2023.

والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للبوليمرات مملوكة لشركة بتروكيم بنسبة 65%، و35% لشركة شيفرون فيليبس العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 673 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 42.2%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 542 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 929 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 41.7%.