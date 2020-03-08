شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان تفوزان برخصة مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فاز كل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات" برخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).

ووفقا لبيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، بتسليم الرخصة للشركتين على هامش أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء المنعقد من الفترة 8 – 10 مارس الحالي.

وحسب البيان يأتي دلك امتدادًا لجهود الهيئة الساعية نحو تمكين مقدمي الخدمات من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتطوير سوق الاتصالات، وتحفيز الاستثمار فيه.

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ويتيح إصدار هذا الترخيص للمرخص له استئجار أو شراء السعات اللازمة من شبكة الاتصالات المتنقلة على أساس البيع بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف دون الحاجة إلى مخصصات من الطيف الترددي أو إنشاء أي شبكات لاسلكية.

واشار إلى أن ذلك سيسهم في تمكين الشركات من تقديم خدمات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال الآلي بين الآلات والأجهزة، مثل خدمات أجهزة العدادات الذكية لشبكة الكهرباء وحلول إنترنت الأشياء في النقل والخدمات اللوجستية والمدن الذكية وغيرها.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أطلقت في عام 2018 ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).