شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المراعي" تبحث توزيع 85 هللة للسهم عن العام الماضي في 5 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المراعي دعوة الجمعية العمومية للاجتماع للانعقاد، في 5 أبريل المُقبل، للتصويت على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2019 بواقع 850 مليون ريال.

وافادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 85 هللة للسهم، تمثل نسبة 8.5% من رأس المال.

Advertisements

ومن المُقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، على أن يتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وستصوت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.