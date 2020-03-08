شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "المواساة" 17% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع الأرباح بنسبة 16.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 421 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 360 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 470 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 404 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة . علماً بأن نتيجة الفترة الحالية تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى مستشفى الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 48 مليون ريال وهذه النتيجة السالبة متوافقة مع الخطة التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقاً لهذا المستشفى الجديد.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 290.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 274.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.