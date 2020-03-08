شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نشاط الخدمات المصرفية عبر الإنترنت جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح زيادة حجم نشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت على نحو كبير جراء حالة الفزع التي أحدثها فيروس كورونا حول العالم.

وحث "فتوح" في تصريح اليوم على هامش فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية المنعقد حاليًا بمدينة الغردقة المصرية، البنوك العربية على توسيع قاعدة خدماتها على شبكة الإنترنت لمواجهة أي أزمات شبيهة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية بزيادة نسبة الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت. وتوقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5% في حال استمرار تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى بيانات معهد التمويل الدولي والتي كشفت عن نزوح 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير الماضي في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.