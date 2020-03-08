المستثمرات يشكلن 31% من إجمالي الأعمال في «حرة عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

كشفت مراجعة حديثة أن 31% من الشركات العاملة حالياً في منطقة عجمان الحرة أسستها سيدات، ويأتي الإعلان عن تلك الأرقام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس/ آذار من كل عام.

كما أعلنت المنطقة عن تدشين حملة #هي_تستطيع، التي تسلط الضوء على إنجازات وقصص سيدات الأعمال والموظفات في المنطقة الحرة، ممن حققن نجاحاً ملموساً، ومميزاً. وتهدف الحملة التي تستمر لمدة شهر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إلهام النساء الأخريات والبدء بتأسيس أعمالهن التجارية الخاصة. وستعرض منصات التواصل الاجتماعي مجموعة متنوعة من المنشورات، الشهادات والحقائق التي تعكس التزام منطقة عجمان الحرة بدعم مشاركة المرأة في الأعمال التجارية.

ويعد تحقيق التوازن بين الجنسين في صفوف الموظفين هدفاً بالنسبة لمنطقة عجمان الحرة، تماشياً مع رؤية مجلس التوازن بين الجنسين الذي يسعى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية، وكذلك تعزيز تصنيف الإمارات في التقارير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وعبرت فاطمة سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، عن تفاؤلها، وأضافت: «نشهد زيادة في عدد السيدات اللاتي يبادرن ويؤسسن أعمالهن التجارية الخاصة، وهذا أمر مشجع للغاية. وعلى صعيد آخر نشعر بالفخر والاعتزاز بأن نسبة السيدات في الفئة القيادية وصلت لأكثر من 42% من إجمالي عدد الموظفين في الفئة نفسها، كما وصلت نسبة الموظفات إلى أكثر من 55% بالنسبة إلى إجمالي جميع الموظفين. وتؤشر تلك النسب على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها السيدات داخل المنطقة الحرة والثقة التي يحظين بها من قبل الإدارة».

وقالت روى هونج تشن، المدير العام لشركة «واين تو جينرال» للتجارة: «كانت السنوات الست الماضية مجزية للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن تأسيس مشروع تجاري يعتبر من الخطوات المقلقة، لكن وجدنا كل الدعم والمساعدة في منطقة عجمان الحرة لدى إنجاز كل خطوة، مع تقديم شرح مبسط لكل تفاصيل الخدمات وتطبيق الخدمات الإلكترونية».

وقالت هالة لطفي، باحثة في مركز «سيرشو» للاستشارات: «بذلت دولة الإمارات والمنطقة الحرة في عجمان بشكل خاص، جهوداً كبيرة لدعم النساء في تأسيس شركاتهن. وأود التأكيد على أن الخدمات والتسهيلات المقدمة في المنطقة رائعة، إضافة إلى أن باقة المهني المستقل مناسبة للغاية وصُممت بشكل يناسب مجالات متنوعة».

كما كشفت الأرقام الصادرة عن المنطقة، أن أدوات التجميل، والأزياء، والتعليم، والتكنولوجيا، والأغذية، والمشروبات هي من أبرز القطاعات التي تستثمر فيها السيدات.