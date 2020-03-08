«برنامج السفير» يساهم في استضافة دبي 28 مؤتمراً عالمياً يتوقع 16,500 مشارك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، أعضاء «برنامج السفير»، من بينهم أطباء، ومهندسون، وعلماء، وخبراء في العديد من القطاعات، وقادة أعمال، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون يمثلون الجهات التي لعبت دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي كمركز للمعرفة، وكذلك وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات.

وقام هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، خلال حفل التكريم الذي أقيم الأسبوع الماضي في مركز المؤتمرات «جافزا ون» في جبل علي، وحضره أكثر من 100 من أعضاء البرنامج، بتوزيع الجوائز على 20 جهة كان لها دور في استقطاب فعاليات أعمال عالمية خلال العام الماضي.

وقد ساهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع للدائرة، وكذلك أعضاء «برنامج السفير» خلال العام الماضي، في فوز المدينة باستضافة 28 مؤتمراً دولياً يتوقع أن تستقطب أكثر من 16500 مشارك من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، من بين 301 عرض استضافة لاجتماعات ومؤتمرات وحوافز، والتي يتوقع أن تجذب أكثر من 150000 مشارك خلال السنوات المقبلة.

وساهم البرنامج منذ تأسيسه في عام 2010 في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، وتمكنت جهوده مع نهاية عام 2019 في دعم المدينة لتفوز بعروض استضافة 172 فعالية حضرها أكثر من 219000 مشارك، من بين 1200 عرض استضافة فازت بها المدينة، لتجذب أكثر من 720000 مشارك.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»: نتقدّم بالشكر إلى جميع أعضاء «برنامج السفير» على مساهمتهم والتزامهم بدعم جهود دبي للفوز باستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية كبرى. ولا شك في نّ هذا التعاون المشترك قد لعب دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للمعرفة، وقد أثمرت جهود الأعضاء بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية. وفيما نواصل تطوير البرنامج، فإننا نرحب بكل الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، ونتطلع إلى التعاون معهم لإثبات قدرة وإمكانات دبي لاستضافة فعاليات ناجحة، ومميزة. وضمن إطار الاستعداد لاستقبال الحدث الأبرز «إكسبو 2020 دبي»، فإنّ أمامنا فرصاً فريدة لاستعراض المقوّمات التي تتمتّع بها المدينة، وكذلك العمل على تحفيز جهات ومؤسسات دولية أخرى على تنظيم فعالياتها في دبي، ولا شك في أنّ أعضاء «برنامج السفير» سيكون لهم دور مهم في تحقيق ذلك.

ومن بين المؤتمرات التي فازت دبي باستضافتها في عام 2019 بفضل المساهمات الفاعلة لأعضاء برنامج السفير: المؤتمر الأكاديمي العالمي الخامس لطب الطوارئ في دبي عام 2019، ومؤتمرات أخرى تستضيفها المدينة خلال الأعوام المقبلة، ومن بينها «مؤتمر جيل الفضاء 2020»، و«مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ لنظم المعلومات 2020»، و«مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات2021»، و«المؤتمر العالمي للملكية الفكرية 2025».

وشهد الحفل إلى جانب توزيع الجوائز، تقديم فقرات تعليمية وتثقيفية، حيث استعرضت «دبي للسياحة» آخر مستجدات القطاع، إضافة إلى تنظيم جلسة نقاشية بمشاركة سفراء البرنامج تطرقت إلى أهمية استضافة المؤتمرات الدولية والانعكاسات الإيجابية لذلك على تطور ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي.

وتحدث في هذا السياق شون فورستر، نائب الرئيس للاستراتيجية وتكامل الأعمال في إكسبو 2020 دبي، حيث شارك رؤيته حول هذا الحدث الكبير، كما أوضح كيف يمكن لمنظمي الفعاليات والمؤتمرات الاستفادة من خلال التعاون مع «إكسبو 2020 دبي» لتنظيم فعاليات يكون لها تأثير واضح وطويل المدى في المجتمع والحياة الاجتماعية والابتكار والاقتصاد.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يعد «برنامج السفير» من أهم «برامج فعاليات دبي للأعمال»، حيث يعد منصة حيوية لمشاركة المعلومات والخبرات في مختلف القطاعات، وكذلك التواصل والتعرف إلى الخبراء والرواد في هذا المجال. وقد لعب هذا البرنامج دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات مع سفرائه وزيادة مستوى التنسيق والتعاون، الأمر الذي ساهم في تعزيز ملفاتنا الخاصة بعروض استضافة الفعاليات الكبرى. وفيما يواصل البرنامج نموه، فإننا نرى المزيد من الفرص المتاحة لسفراء البرنامج لتبادل المعرفة، وكذلك الاستفادة من الخبرات السابقة في إعداد ملفات الاستضافة، حتى يحققوا المزيد من الإنجازات في هذا القطاع».

إنجازات كبيرة

وحقّق «برنامج السفير» منذ إطلاقه في عام 2010 العديد من الإنجازات عبر تأسيس شبكة مؤثرة تتكون من أكثر من 345 عضواً، من بينهم خبراء في مجالات مختلفة، وقد ساهموا في تعزيز قدرات دبي كوجهة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات، وذلك لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة تدعم بدورها فرص النمو والتطور. وفي عام 2019، شهد البرنامج توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع أعضاء جدد، من بينهم محاكم دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء الأكاديمي المتميز، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء، ومدينة دبي للاستدامة. فيما يحرص «برنامج السفير» على تعزيز نموه خلال عام 2020، مع استمراره بتوجيه دعواته للجهات الحكومية والجامعات وغيرها من المؤسسات في دبي للانضمام، وتقديم مساهماتها ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات للمدينة.