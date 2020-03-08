«الاتحادية للجمارك» نحو تمكين القيادات وترسيخ الابتكار لديها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت الهيئة الاتحادية للجمارك، مؤخراً، وعلى مدار يومين، في أحد المنتجعات الصحراوية بالدولة، المخيم الأول للفئة القيادية والإشرافية في الهيئة، بهدف تمكين تلك الفئات وتطوير المهارات القيادية لديها واستشراف المستقبل. وشارك في المخيم الذي أعده فريق إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية 22 من مديري الإدارات والمكاتب، ومديري ورؤساء الأقسام في الهيئة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة، «تنبع فكرة المخيم من توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في إطار أهداف ومبادئ رؤية الإمارات 2021، سعياً إلى تعزيز المهارات الريادية لدى الفئات القيادية والإشرافية وتحقيق التواصل الفعال بين تلك الفئات وترسيخ مهارات الابتكار لديها، إضافة إلى رفع مستوى مشاركتها في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف أن الهيئة تهدف من تنظيم المخيم الأول للفئة القيادية والإشرافية إلى بناء فريق عمل قيادي للهيئة يتسم بالتميز والاحترافية، فضلاً عن تحسين العلاقات الإيجابية، وغرس روح الفريق في بيئة العمل، ورفع مستوى سعادة الموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

برنامج تدريبي

Advertisements

تضمن المخيم برنامجاً تدريبياً لفريق العمل القيادي والإشرافي بالهيئة، تم تنفيذه على مدى 24 ساعة، حيث ركز المخيم على مجموعة من الأنشطة التدريبية والتطويرية في أربعة محاور رئيسية، هي القيادة، والابتكار، وبناء الفريق، وقيادة التغيير، فضلاً عن جلسة عصف ذهني حول استشراف المستقبل في قطاع الجمارك. وبلغ عدد الساعات التدريبية الإجمالية للمشاركين في المخيم 308 ساعات، بمتوسط 14 ساعة للموظف الواحد.

وتابع ابن لاحج: «حرصنا خلال المخيم على التعرف إلى أبرز نقاط القوة ومجالات التحسين لدى أعضاء فريق العمل وتبادل الآراء والخبرات، كما شاركنا بفعالية في جلسة عصف ذهني للتعرف إلى التحديات التي تواجه الهيئة في تحقيق الخطط الاستراتيجية المعتمدة مع اقتراح أنسب الحلول، حيث اقترح المشاركون نحو 23 فكرة تطويرية سيتم العمل عليها خلال العام الجاري لرفع كفاءة بيئة العمل في الهيئة والارتقاء بمستوى جاذبيتها».

استشراف مستقبل القطاع

ذكر مدير عام الهيئة أن المشاركين في المخيم قاموا باستشراف مستقبل قطاع الجمارك في الإمارات في ظل التطورات الحالية المستقبلية التي يشهدها العالم في مجال العمل الجمركي، وحماية الحدود، انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة بشأن عام الاستعداد للخمسين، حيث قام المشاركون بطرح العديد من المشاريع والمبادرات التطويرية المستقبلية التي ستكون لها تداعياتها الإيجابية في تحقيق استراتيجية الحكومة للخمسين عاماً المقبلة.

وشمل برنامج المخيم تنفيذ أنشطة تدريبية بدنية ومسابقات رياضية متنوعة تهدف إلى خلق روح الفريق وإدارة التغيير، وكذلك أنشطة ذهنية تساعد القائد على التعرف إلى فريق العمل والابتكار والتطوير في أسلوب العمل، ما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة لدى الأفراد، حيث تمت الاستعانة «بحزمة أدوات جودة الحياة في بيئة العمل» التي تم ابتكارها من قبل البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.