إطلاق «20 في 2020» لتحقيق التوازن بين الجنسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، برنامج «20 في 2020»، وهو برنامج مبتكر يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، عبر إتاحة فرصة حصرية لعشرين سيدة للمشاركة في برنامج تنمية مهنية احترافية على مدى عام كامل، يكتسبن خلاله خبرات قيادية على مستوى مجالس إدارة الشركات. ويأتي إطلاق هذا البرنامج تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حول ضرورة تمكين المرأة الإماراتية في أماكن العمل، ودعماً لأهداف مؤسسة دبي للمرأة الرامية لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات إلى 20% خلال عام 2020.

وتم اعتماد أول شركاء البرنامج، مع توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية، (أدنوك)، على اتفاقية تعاون تجعل منها «الشريك الرئيسي» للبرنامج. وإضافة إلى ذلك، تم اختيار كل من سوق أبوظبي العالمي، وناسداك دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وإيجون زيندر، وفيدليو بارتنرز، ومركز إنسياد لحوكمة الشركات، ومعهد حوكمة، كشركاء المعرفة المؤسسين لبرنامج «20 في 2020».

وستساعد هذه المجموعة المتنوعة من الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق مهمة البرنامج بالشكل الأمثل، والتي تشمل: التدريب على مهارات الإدارة العليا، وتعيين السيدات المشاركات لمدة عام كامل في مجلس إدارة شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، والتوجيه والتدريب التنفيذي طوال هذه المدة، وحضور نقاشات المائدة المستديرة، وورش عمل التمويل، والتدريب الإعلامي، إضافة إلى مجموعة من فرص بناء العلاقات.

نموذج عالمي

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قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس برنامج «20 في 2020»: «نحن سعداء بالإطلاق الناجح لبرنامج «20 في 2020» وبانضمام عدد من الشركاء الرئيسيين فور الإعلان عنه. من خلال قيادة مجلس التوازن بين الجنسين، رسخت الإمارات نفسها كدولة رائدة، ونموذج عالمي للتوازن بين الجنسين؛ ونسعى لمواصلة هذا النهج عبر البرنامج الذي يوفر حلاً عملياً لمجالس إدارات الشركات، وللسيدات الطموحات».

وأضافت: «البرنامج مبتكر، ويتمحور حول إنشاء مسار مهني شامل يساعد في الوصول إلى تكافؤ الفرص، فمن خلال تقديم المزيد من السيدات للعمل في مجالس الإدارة، فإننا نثري نقاشات مجالس الإدارة في الإمارات، ونوفر بيئات عمل حيوية تساعد في تحقيق أداء أفضل للعمليات التجارية. من خلال المساواة والتمثيل المتوازن في المجالس، يمكننا تحفيز ثقافة التفكير الجماعي وزيادة التنافسية».

واختتمت قائلة: «رأينا التزاماً كبيراً من شريكنا الرئيسي (أدنوك)، وشركاء المعرفة لدعم هذا البرنامج، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة في جميع أنحاء الدولة، والتوازن بين الجنسين لا يمثلهم شركة (أدنوك) بشكل خاص، وإنما يمثل جميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أتمنى من جميع الشركات والقطاعات الأخرى أن تحذو حذوهم في دعم تمكين الكوادر النسائية، وخاصة خلال هذه العام الذي تستعد فيه دولتنا الحبيبة للاحتفال باليوبيل الذهبي ووضع خطة الاستعداد للخمسين».

دعم وتعزيز الكوادر

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، ورئيس لجنة التوازن بين الجنسين في (أدنوك): «تلتزم أدنوك بدعم وتعزيز دور الكوادر النسائية في المجموعة وضمان تطورهن المهني ودفعهن نحو التفوق والنجاح. ونحن فخورون بدورنا شريكاً رئيسياً لبرنامج «20 في 2020» انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية عامل أساسي في تحفيز التفكير الإبداعي وتعزيز الميزة التنافسية للأعمال. كما أننا على ثقة بأن هذا البرنامج سوف يساعد على بناء جيل جديد من الكوادر النسائية العاملة، وإعدادهن لتسلم مناصب إدارية عليا، بما يساهم في تحفيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والازدهار في الدولة».

يذكر أن برنامج «20 في 2020» تم إطلاقه في أعقاب العديد من المبادرات والنقاشات حول أهمية التوازن في مجالس الإدارة في الإمارات العربية المتحدة. وقد لوحظ أن تمثيل الشباب والنساء في مجالس الكيانات الحكومية وشبه الحكومية يلعب دوراً بالغ الأهمية. وإضافة إلى ذلك، تم الإعلان في المنتدى العالمي للمرأة دبي 2020 أن سوق دبي المالي، ومؤسسة دبي للسيدات، يعملان على تطوير منصة إلكترونية تتيح تبسيط عملية التقديم لمناصب مجالس الإدارة في الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، والتي يضم ثلثها حالياً تمثيلاً للسيدات.