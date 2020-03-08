«رويترز»: السعودية ترفع إنتاج النفط بعد انهيار اتفاق «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ مصدران رويترز أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين «أوبك» وروسيا.

وقالت مصادر إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان زار شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» يوم السبت وطلب من الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض «أوبك بلس» الحالي في نهاية مارس/ آذار.

ويوم الجمعة، تحول اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف بعد رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ورد "أوبك" بإلغاء جميع القيود على إنتاجها. وهوت أسعار النفط 10% في أسبوع، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقاً المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بعد محادثات مطولة في مقر أوبك بفيينا الجمعة «اعتباراً من أول إبريل /‏‏نيسان، ليست هناك قيود سواء على أوبك أو المنتجين من خارجها».

ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السعودية خطط لزيادة الإنتاج، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين: «سأترككم تتساءلون».

وفقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية 2020، إذ هوى إلى 45 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 2017، مما يضع العديد من الشركات النفطية تحت ضغط كبير، في الوقت الذي يترنح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الفيروس الذي أضعف نشاط الأعمال وجعل الناس يحجمون عن السفر.