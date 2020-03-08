نعمة: محادثات ديون لبنان لن تتجاوز 9 شهور إذا خلصت النوايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة: إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة شهور إذا خلصت النوايا، وذلك بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها. وأضاف نعمة لقناة الجديد الأحد أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر.

وأعلن لبنان السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار، مستحقة الاثنين 9 مارس/ آذار، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات «حرجة وخطيرة» مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. ودعا إلى مفاوضات «عادلة» مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.