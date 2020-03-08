شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الكيميائية السعودية" تبدأ مراحل إنشاء مشروع مُجمع لصناعة المتفجرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعه المتفجرات والمواد العسكرية التابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل للشركة الكيميائية السعودية المحدودة.

وقالت الكيميائية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن البدء في إنشاء المشروع سيتم بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

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وبحسب البيان، تبلغ تكلفة المشروع الإجماليه بأكثر من مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة، علماً بانه سيتم تمويل المشروع من خلال قروض و تسهيلات ماليه من صندوق التنمية الصناعية، بنوك تجارية ومصادرذاتية.

هذا ومن المتوقع أن يبدا أول التشغيل والانتاج خلال النصف الأول من عام 2021، علماً بأن ذلك سوف يسهم ذلك ايجاباً على نتائج الشركه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 83.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 97.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 4.4%.