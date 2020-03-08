شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتقدمة" تبحث توزيع 65 هللة للسهم عن الربع الرابع في 31 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة الجمعية العمومية للاجتماع للانعقاد، في 31 مارس الجاري، للتصويت على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2019 بواقع 140.7 مليون ريال.

وافادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 65 هللة للسهم، تمثل نسبة 6.5% من رأس المال.

ومن المُقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية.

وستصوت الجمعية على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بواقع 416.3 مليون ريال وبنسبة 20.5% من رأس المال بحصة موزعه مُقدرة بـ 2.05 ريال للسهم الواحد.

Advertisements

هذا وستبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.

كذلك ارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5% .