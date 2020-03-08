شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "اكسترا" توصي بزيادة رأس مالها بنسبة 20% وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 62.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" في اجتماعه المنعقد، الخميس الماضي، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بزيادة رأس المال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، بما نسبته 20% من رأس المال الحالي.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، علماً بأنه سيتم زيادة رأس المال بواقع سهم لكل خمسة أسهم قائمة.

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هذا وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 62.5 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأحد الموافق 15 مارس الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.