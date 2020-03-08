شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "الفخارية" 100% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع الأرباح بنسبة 100% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 12.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 7.5 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعت الإيرادات إلى 122.6 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 117.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت حققت صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.