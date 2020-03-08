شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكويت الوطني" تعتمد توزيع 35% من رأس المال نقدا و5% منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني، بجلستها المنعقدة أمس السبت، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وتويع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال عن العام الماضي.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن الزيادة في رأس المال ستتم بواقع 5 أسهم مجانية لكل 100 سهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال البنك لأصوله ودعم خططه الاستثمارية المستقبلية.

وحسب البيان، سترتفع القيمة الاسمية لرأس المال المدرج من 652.4 مليون دينار إلى 685.02 مليون دينار، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 6523.98 مليون سهم إلى 6850.18 مليون سهم بزيادة بنسبة 5%.

أما عن التوزيعات النقدية فهي بنسبة 35% ما يعادل 35 فلسا لكل سهم بإجمالي 228.34 مليون دينار.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق ارتفاعا بصافي أرباحه بنسبة 0.8% بالغا 99.1 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل صافي أرباح بلغت 98.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 401.3 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 370.4 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.2%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 895.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 883.2 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

ويعود ارتفاع أرباح العام 2019 إلى زيادة إيرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات الائتمان وخسائر القيمة المضافة.