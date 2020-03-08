شكرا لقرائتكم خبر عن خلل برمجيات يتيح سرقة سيارات بالجملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بحث أجرته جامعة برمنجهام البريطانية أن هناك خللاً في برمجيات أمن السيارات الكهربائية التي تنتجها كل من «تويوتا» و«هيونداي» و«كيا» يسهل على الهاكرز سرقتها.

ونتج الخلل عن الشريحة التي تحدد طريقة إعداد مفاتيح التشفير الميكانيكي التي تستخدمها الشركات الثلاث، وهي من صنع شركة «تكساس إنسترومنتس» واسمها «دي إس تي 80». وتسمح البرمجية للهاكرز باستنساخ مفاتيح التشفير في تلك السيارات رغم أنها مكونة من 80 خانة، وبالتالي تسهل عملية سرقتها.

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