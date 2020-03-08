شكرا لقرائتكم خبر عن إن.إم.سي هيلث تتأخر في دفع رواتب موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخرت شركة مستشفى المركز الطبي الجديد (إن.إم.سي هيلث) التي مقرها الإمارات في سداد رواتب موظفيها عن شهر فبراير لكنها أعلنت أنها ستدفعها قبل 16 مارس.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تتوقع الشركة حاليا أن تنتهي من دفع رواتب فبراير شباط قبل يوم 16 مارس".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الشركة عادة ما تدفع الراتب الشهري للموظف في 25 من كل شهر.

Advertisements

تأثر سهم الشركة منذ تعرض بياناتها المالية لحملة انتقادات من شركة مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف.

وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية في 27 فبراير إنها ستفحص الوضع المالي لشركة إن.إم.سي هيلث التي تقرر تعليق التداول على أسهمها في بورصة لندن أواخر فبراير.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستطلب من دائنيها تعليقا "غير رسمي" لسداد الدين، في حين أكدت تعيين مويليس مستشارا ماليا للمساعدة في محادثات مع البنوك.