شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 6.29% خاسرا 362.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5423.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.49% خاسراً 477.380 نقطة ليصل إلى مستوى 5912.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.97% خاسراً 136.460 نقطة ليصل إلى مستوى 4459.19 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 3.77%، خاسرا 178.690 ليصل إلى مستوى 4564.28 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 106.5 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتى عبر 6709 صفقة.
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.95%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 8.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 8.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 4.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 3.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%.
وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.98%، تليه شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.94%، ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.66% ثم شركة اجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 14.08%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 12.97%.
وفى سياق متصل قررت الشركة الوطنية العقارية، تغيير موعد انعقاد مجلس الإدارة المقرر يوم الاثنين الموافق 9 مارس ليوم الخميس الموافق 12 مارس، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
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