شكرا لقرائتكم خبر عن تهاوى أسهم أبوظبى والكويت بعد انهيار اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهاوت الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة اليوم الأحد، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، مما دفع بأسعار الخام للانخفاض بشدة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 5.7% في المعاملات المبكرة ونزلت الأسهم الكويتية 5%، وهبط مؤشر دبي 3.75%، مع تخوف المستثمرين حيال توقعات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.