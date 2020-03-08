شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: نستهدف زيادة تنافسية المنتج الوطنى بالسوقين المحلى والعالمى لقطاع الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة معرض القاهرة الدولى للجلود" كايرو انتر ليزر" والمقام خلال الفترة من 6-8 مارس الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، وقد حضر الافتتاح محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعى والعمرانى والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للمنتجات الجلدية، وجمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات الى جانب عدد من منتجى الجلود والمصنوعات الجلدية.

وقالت الوزيرة إن المعرض يعد أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجال الجلود فى مصر، حيث يتضمن عدد كبير من المنتجات الجلدية تشمل الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات إلى جانب أحدث وأجود خامات الجلود المستخدمة في صناعة الملابس والأحذية والحقائب، مشيرة الى ان مصر تمتلك امكانات ومقومات كبيرة فى مجال صناعة الجلود خاصة بعد تشغيل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى والتى تسهم فى رفع كفاءة منتجات الجلود المصرية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى.

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وأضافت جامع أن المعرض يحظى بمشاركة دولية واسعة ويسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الانتاج لقطاع الجلود فى مصر، لافتةً فى هذا الاطار الى مساهمة المعرض ايضا في تعزيز فرص التبادل التجارى بين الدول المشاركة فى مجال الجلود الى جانب المساهمة فى تحقيق الرواج التجارى لقطاع المصنوعات الجلدية وخلق المزيد من فرص العمل فى هذا القطاع.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على أحدث التطورات التى شهدتها هذه الصناعة الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمى.