شكرا لقرائتكم خبر عن %21.2 زيادة في قيمة الحسابات الجارية بالخدمات البريدية عام 2019/2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018/ 2019 وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3مليار جنيه عام 2019/2018 مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2018/2017 بزيادة بلغت نسبتها 21.2٪.
وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 100.4 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.8٪، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018 / 2019 مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
وبالنسبة للمعاشات المنصرفة فقد بلغت قيمتها نحو 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 74.0 مليار جنيه عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتهـا 5.8%، بينما بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 247.3مليون جنيه عام 2018/2019 مقابل 200.9 مليون جنيه عام 2017 /2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.1٪.
وأوضح جهاز الإحصاء، وصول عدد المكاتب البريدية 4035 مكتب عام 2018/2019 مقابل 4013 مكتب عـام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪، بينما بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكتروني التي تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 2381 وحدة عام 2018/2019 مقابل 1720 وحدة عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 38.4% وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
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