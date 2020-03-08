شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاق عمالة القاهرة" تشكل لجنة طوارئ لمتابعة تطورات "فيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت هيئة مكتب شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج في اجتماعها غير الدوري صباح اليوم بالغرفة التجارية للقاهرة تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة كافة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وتأثيرات الإجراءات التي تتخذها الدول المستضيفة لجالياتنا المصرية بالخارج.

وصرح حمدي إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بأن قرار تشكيل لجنة طوارئ يأتي لمتابعة القرارات الاحترازية التي تتخذها العديد من الدول ولمتابعة كافة مستجدات سفر العمالة للخارج وكذلك عودة العمال المقيمين بالخارج إلى مقار عملهم بالدول المختلفة.

وأضاف "إمام" أنه تم تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية كل من: عبد الرحيم المرسي، أحمد العسال، أحمد سرحان، محمد فاروق خليفة، هاني سعيد.

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وأكد "إمام" أنه سوف يتم نشر كل مايخص مستجدات الفيروس وسفر عمالتنا المصرية أول بأول على الموقع الألكتروني للشعبة وكذلك على الموقع الرسمي للغرفة التجارية للقاهرة.

وانتقد "إمام" عدم قدرة المعامل المركزية لوزارة الصحة المصرية على استيعاب أعداد العمالة الراغبة في السفر لأول مرة وكذلك العائدين لمقار عملهم بالخارج مطالبا وزيرة الصحة المصرية بضرورة اتخاذ قرار فوري بالتوسع بفتح منافذ أخرى للمعامل المركزية تستوعب الأعداد المتزاحمة منذ صباح اليوم وكذلك بضرورة إلتزام المعامل المركزية بإصدار النتائج في المواعيد المحددة حيث إن الأمر يتعلق بمواعيد تذاكر طيران وتأشيرات وعقود عمل.