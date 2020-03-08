شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 3.34% بمستهل التعاملات لتهبط دونى مستوى 9 آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.34% خاسراً 310.53 نقطة ليصل إلى مستوى 8998.86 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 65.4 مليون سهم بقيمة 129 مليون ريال عبر تنفيذ 2589 صفقة، وتراجعت 44 شركة، فيما ارتفع سهم وحيد، ولم يتغير سهم.

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وتراجع 7 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.75%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.58%، ثم قطاعى التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.64%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلى، عن عقد مؤتمر علاقات المستثمرين للإفصاح عن نتائج البيانات المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجارى.