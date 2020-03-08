شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير لبورصة دبى بمستهل التعاملات.. ومؤشرها الرئيسى ينخفض بنسبة 7.76% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 7.76% خاسرا 190.86 نقطة ليصل إلى مستوى 2273.06 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 135.8 مليون سهم محققة ما قيمته 185.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2469 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع سهم واحد، وانخفض 32 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 9.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 8.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 8.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 8.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 7.95%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.17%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة وحيدا بنسبة 13.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18.7 مليون ورقة بقيمة 56.6 مليون درهم، والذى تراجع 9.73%.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 140 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 78.037 مليون سهم إلى 78.177 مليون سهم تعادل 3.521% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 5 مارس

وفى سياق آخر أعلنت شركة ديار للتطوير، عن إطلاق منطقة نور ثالث مناطق مشروع ميدتاون، وتضم منطقة نور 7 مبان يبلغ مجموع وحداتها السكنية 593 شقة منها شقق الاستوديو وشقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاثة بأسعار تبدأ من 480 ألف درهم.