شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء بمستهل الأسبوع.. ومؤشرها العام يتراجع بنسبة 2.94% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.94% خاسرا 47.53 نقطة ليصل إلى مستوى 1570.26 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.8 مليون سهم بقيمة 396.3 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 181.76% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 8%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 16.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 6.12% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.83%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.04%.

وفى سياق آخر، أعلن مصرف السلام البحرين عن شراء ما يعادل 140 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 78.037 مليون سهم إلى 78.177 مليون سهم تعادل 3.521% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 5 مارس.

فيما أعلنت شركة عقارات السيف، عن تغييرات فى الإدارة العليا بالشركة، شملت تقاعد خالد جناحى مدير عاك خدمات الدعم اعتبارا من 1 مارس لعام 2020، واعتماد الهيكل التنظيمى الجديد بتعديل بعض المسميات الوظيفية وترقية بعض أعضاء الإدارة العليا بأثر فورى، منها تعديل المسمى الوظيفي لطارق درويش من مدير عام المشاريع وتطوير الأعمال إلى الرئيس الفنى، ومحمد باقى من مدير إدارة الرقابة المالية إلى الرئيس المالى بالإنابة.