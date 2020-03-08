شركة طيران إماراتية تلغى مؤتمر صحفى بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون اليوم الأحد إنه تقرر إلغاء مؤتمر صحفي لشركة ويز للطيران في أبوظبي، كان من المقرر أن يحضره الرئيس التنفيذي جوزيف فارادي، وذلك بسبب فيروس كورونا. وقالت رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى وسائل الإعلام إنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي "بدافع الحذر الشديد وانسجاما مع التوجيهات الحكومية".

كانت ويز للطيران ستعلن عن خطوط رحلات جديدة وأنباء أخرى، بحسب دعوة سابقة أُرسلت إلى وسائل الإعلام.

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وفي ديسمبر، قالت شركة الطيران الأوروبية إنها ستطلق ويز للطيران أبوظبي هذا العام. وكان مقررا أيضا أن يحضر برايان تومسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي المؤتمر الصحفي.

وكانت شركة طيران الإمارات طلبت من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب بسبب فيروس كورونا السريع الانتشار والذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم. وألغت طيران الإمارات الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.

وقال عادل أحمد آل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في بيان اليوم الثلاثاء إن الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.