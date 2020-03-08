شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى السعودية يناقش هيكل تأشيرات الحج واستثناء "سابك" من بعض أحكام قانون الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يناقش مجلس الشورى السعودي خلال الجلسات المقبلة موضوعات عدة من بينها تقرير اللجنة الأمنية في شأن هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، ومقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الشورى طلب الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من بعض الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، والمعاد للشورى بعد التباين مع مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته صحيفة الرياض.

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وسيناقش المجلس 3 توصيات للمناقشة بعد دراسة أجرتها اللجنة المالية بالمجلس للتقرير السنوي لهيئة الجمارك السعودية، حيث طالبت اللجنة استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وبينت اللجنة أن لهذا الإجراء جوانب إيجابية وتسهيلاً للتجارة، إلا أنه له سلبيات خطيرة منها ضعف الرقابة خاصة في ما يتعلق بالبضائع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات، والاعتماد على إدارة المخاطر في عمليات الفسح.

وتضمنت التوصيات حث الهيئة على استكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، وطالبت توصيات اللجنة هيئة الجمارك بسرعة إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وفق جدول زمني محدد.