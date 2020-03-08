شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 8 حتى 12 مارس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الشرقية للتنمية، اللجين، الكثيري، وصناعة الورق، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركتي الأصيل، والتموين.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، مُقترح زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين، ليرتفع من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 4.5 مليون سهم عادي.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة ثوب الأصيل عن النصف الثاني من العام المالي 2019 بنسبة 12.5% من رأس المال بما يعادل 1.25 ريال.

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وتصوت عمومية اللجين، يوم الثلاثاء المقبل، على إنهاء أعمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بحيث تنتهي اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة السعودية لصناعة الورق، يوم الخميس، توصية مجلس الإدارة بتعيين (إبراهيم بن محمد آل الشيخ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021 خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله المنيع - مستقل).

ويُستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين عن الربع الرابع من عام 2019، بقيمة 114.8 مليون ريال، بما نسبته 14% من قيمة السهم الإسمية، وبواقع 1.4 ريال للسهم.