شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 105فلس، مسجلا ارتفاع بلغ 107 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 108 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 95 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 109 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 103 بينما مستوى المقاومة هو 106 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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