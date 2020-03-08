شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 53٫10 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء، مكون نموذج "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 48 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.1 بينما مستوى المقاومة هو 57.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط