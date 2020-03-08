شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 68 ألف مواطن دخلوا عش الزوجية في نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، أن معدلات الزواج سجلت ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج التي تم تسجيلها خلال ذلك الشهر نحو 68.7 ألف عقد، مقابل 67.5 ألف عقد خلال الشهر المماثل في عام 2018، ورصدت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع طفيف في عدد اشهادات الطلاق خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغ نحو 17.5 ألف اشهاد طلاق، مقابل 17.7 ألف حالة خلال الشهر المماثل من عام 2018.

وفي سياق آخر، شهدت اعداد المواليد ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ نحو 186 ألف مولود، مقابل نحو 183 ألف مولود في نفس الشهر من عام 2018، فيما تراجع عدد الوفيات في نوفمبر الماضي ليصل إلى 43.2 ألف حالة، مقابل 44.5 ألف حالة وفيات في نفس الشهر من عام 2018.

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وبلغ إجمالي حالات الطلاق التي سجلتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 211.6 ألف حالة عام 2018، مرتفعة من 198.3 ألف حالة في عام 2017، و192 ألف حالة عام 2016، بينما كانت 199.9 ألف حالة عام 2015، مقابل 180.3 ألف حالة عام 2014.

وسجل عدد سكان مصر في فبراير الماضي أول 100 مليون وفقا للساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة، وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بي المواليد والوفيات" خلال عام 2019 نحو 4813 نسمة أي 201 فرد كل ساعة أي 3.3 فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 9.17 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.