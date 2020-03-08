شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طن حجم استهلاك الأرز خلال شهر رمضان.. والشعبة تؤكد: استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن حجم الاستهلاك السنوى من الأرز في شهر رمضان يعادل استهلاك 3 أشهر على مدار العام بما يعادل 500 ألف طن، لافتا إلى أن شركات مضارب الأرز قامت بإنهاء كافة الاتفاقيات الخاصة بتوزيع الكميات التي يطلبها التجار لعرضها في السوق المحلى استجابة لكافة طلبات المستهلكين.

وأضاف شحاته في تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أنه تم الاتفاق بين شعبة الأرز باتحاد الصناعات مع اتحاد الغرف التجارية على توفير كافة الكميات المطلوبة خلال معرض السلع الرمضانية المقرر عقده قبل شهر رمضان بـ 15 يوما، وهو المعرض السنوي الذى تقيمه الغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها للمستهلكين.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن أسعار الأرز مستقرة وفى متناول المستهلك اعتبارا من الآن وحتى نهاية العام الجارى بسبب الفائض الكبير في كميات الأرز، موضحا أن أسعار الأرز التي تباع جملة للتجار من شركات مضارب الأرز تتراوح من 5.5 إلى 6 جنيهات للأرز رفيع الحبة، كما تتراوح من 7 إلى 8 جنيهات للأرز عريض الحبة، وتختلف أسعار البيع للمستهلك النهائي باختلاف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الاستهلاك السنوى من الأرز يصل إلى 2.5 مليون طن، ولدينا كافة الكميات التي تطلبها الأسواق بالإضافة إلى وجود فائض للعام المقبل يتراوح من 2.5 إلى 3 مليون ويتم وضعه كمخزون للعام المقبل مع المحصول الجديد من الأرز، ولفت إلى أن أسعار الأرز الحالية هى أسعار مناسبة للمستهلكين الذين يستطيعون شراء احتياجاتهم الرمضانية.

Advertisements

من الجدير بالذكر، أن المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن البورصة السلعية ستنطلق نهاية عام 2020 الجارى لتصبح مثل بورصة الأوراق المالية والفارق هو التعامل على السلع وليس النقود ، لافتا إلى أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك فى البورصات السلعية بقيمة 10% من إجمالى الـ 100 مليون جنيه المستهدفة لإنشاء شركة مساهمة تنظم البورصات السلعية فى مصر، موضحا أن المبلغ الحالى هو 10 مليون جنيه تم ضخهم من الجهات المعنية المشاركة بها وهى الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية والبنوك.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن البورصة السلعية ستعمل على تقييم السلع من حيث الجودة وفترة التخزين لها، وكمياتها، ووقت التوريد لها، وبيانات يومية عن سعر كلا منها مضاف إليها أسعار النقل، وسيتم انشاء بورصة سلعية فى كل محافظة بالتعاون مع الغرف التجارية مستقبلا بعد انطلاق المرحلة الأولى للبورصة السلعية في مصر والمشارك فيها اتحاد الغرف التجارية فقط.