شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 44٫90 فلس، في ظل تواضع كميات التداول، ويقترب السهم حاليا من خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 40 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.0 بينما مستوى المقاومة هو 45.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط