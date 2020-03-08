شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند 8٫20 فلس، كما اشرنا في تقريرنا الأخير منذ بداية الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق امس الخميس عند مستوى 9٫20 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 8 فلس كمستوى أول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.8 بينما مستوى المقاومة هو 9.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط