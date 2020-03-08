شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) ينهي الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 162 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ منتصف شهر يناير من العام الحالي، في إشارة الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل الحدالسفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 130 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 158.0 بينما مستوى المقاومة هو 170.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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