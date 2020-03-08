شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 809 فلس نهاية تداولات الخميس الماضي، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 780 فلس كمستوى اول، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 700 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 800 بينما مستوى المقاومة هو 815 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط