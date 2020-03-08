شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي الخميس بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 12٫70 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يلامس السهم خط الاتجاه الصاعد المكسور لاسفل، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 10٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.4 بينما مستوى المقاومة هو 12.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط