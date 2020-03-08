شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 33٫70 فلس، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 33 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 36 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 33 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.0 بينما مستوى المقاومة هو 34.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد